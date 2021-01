La più felice dell’addio di Meghan Markle alla royal family? Mamma Doria Ragland

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Era il gennaio 2020 quando Harry d’Inghilterra e Meghan Markle annunciarono l’addio alla royal family britannica. Una decisione che lasciò di stucco il mondo, creando attriti tra i Sussex e i parenti coronati ma facendo felice una mamma senza una goccia di sangue blu: Doria Ragland. Secondo The Daily Express la madre dell’ex attrice, dopo il vertice di Sandringham che stabilì le condizioni della Megxit, tirò un sospiro di «sollievo». Prima «era davvero preoccupata per la serenità e la salute mentale di Meghan». Liberandosi delle pressioni di corte, dei riflettori sempre puntati addosso, riconquistando la libertà e una vita privata, «l’ex attrice ha messo in primo piano il proprio benessere, anche psichico». E Doria Ragland ha reagito come una mamma qualsiasi: facendo salti di gioia.