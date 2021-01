La Gen3 di Formula E non costringerà a rivoluzionare i circuiti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Prevista a partire dalla stagione 2022/23, la Gen3 di Formula E sembra scacciare definitivamente l’idea di grandi cambiamenti ai circuiti attualmente presenti nel campionato. Il pacchetto di aumento delle prestazioni complessive delle monoposto elettriche infatti non giustifica un intervento invasivo nel layout delle piste, almeno secondo le parole di Alberto Longo, co-fondatore della serie a zero consumo di combustibile. Gen3 Formula E, nessuna modifica ai circuiti Le vetture in arrivo tra due stagioni – sempre che i tempi non siano troppo tirati a causa dell’esordio della Gen2 Evo nel prossimo anno – saranno più leggere e più potenti. La perdita di peso complessiva è nell’ordine dei 120 kg, mentre l’aumento di potenza di 100 kW porterà la cavalleria a toccare quota 470 CV: ciò ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Prevista a partire dalla stagione 2022/23, ladiE sembra scacciare definitivamente l’idea di grandi cambiamenti aiattualmente presenti nel campionato. Il pacchetto di aumento delle prestazioni complessive delle monoposto elettriche infatti non giustifica un intervento invasivo nel layout delle piste, almeno secondo le parole di Alberto Longo, co-fondatore della serie a zero consumo di combustibile.E, nessuna modifica aiLe vetture in arrivo tra due stagioni – sempre che i tempi non siano troppo tirati a causa dell’esordio della Gen2 Evo nel prossimo anno – saranno più leggere e più potenti. La perdita di peso complessiva è nell’ordine dei 120 kg, mentre l’aumento di potenza di 100 kW porterà la cavalleria a toccare quota 470 CV: ciò ...

Le vetture di Formula E più leggere e potenti del prossimo regolamento Gen3, non richiederanno la riprogettazione dei circuiti preesistenti, secondo il co-fondatore del campionato Alberto Longo.

Alpine con Lotus guarda alla Formula E

Il team Alpine sta attualmente valutando con la Lotus una possibile collaborazione per l'ingresso in Formula E a partire dalla Gen 3.

