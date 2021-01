Inter, Vidal sul bacio allo stemma della Juve: “era per Chiellini, un fratello” (Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ stata la serata di Arturo Vidal, nel bene e nel male. Importante prova di forza dell’Inter che ha superato la Juventus nello scontro scudetto, 2-0 il risultato finale grazie alle reti siglate dal cileno e da Barella. La squadra di Antonio Conte ha dominato in lungo ed in largo e meritato ampiamente la vittoria, i bianconeri non sono praticamente scesi in campo, l’atteggiamento della squadra ha fatto infuriare Andrea Pirlo. Adesso la situazione si complica di nuovo per la Vecchia Signora che rischia di sprofondare ancora di più in classifica. Il bacio di Vidal allo stemma Vidal è stato decisivo con il gol del vantaggio, ma ha fatto molto discutere anche per il presunto bacio allo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ stata la serata di Arturo, nel bene e nel male. Importante prova di forza dell’che ha superato lantus nello scontro scudetto, 2-0 il risultato finale grazie alle reti siglate dal cileno e da Barella. La squadra di Antonio Conte ha dominato in lungo ed in largo e meritato ampiamente la vittoria, i bianconeri non sono praticamente scesi in campo, l’atteggiamentosquadra ha fatto infuriare Andrea Pirlo. Adesso la situazione si complica di nuovo per la Vecchia Signora che rischia di sprofondare ancora di più in classifica. Ildiè stato decisivo con il gol del vantaggio, ma ha fatto molto discutere anche per il presunto...

