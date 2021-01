Inter | la splendida notte di Barella | oltre al gol arriva il fiocco rosa

(Di lunedì 18 gennaio 2021), unada favola: non solo il super gol con l’che ha condannato la Juventus. E’ nata Matilde La magicadi. Il centrocampista dell’non ha solo chiuso la grande sfida scudetto contro la Juventus con un gran gol. L’azzurro è anche diventato papà per la terza volta: nelladi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FBiasin : Quando #InterJuventus è senza storia ed è senza storia a favore dell'#Inter significa che, forse, dopo tanti anni i… - AlbaneseTupputi : RT @AlbaneseTupputi: Oltre la politica che zoppica anche la grande Juventus con una splendida inter - AlbaneseTupputi : Oltre la politica che zoppica anche la grande Juventus con una splendida inter - Angelo9010 : RT @FBiasin: Quando #InterJuventus è senza storia ed è senza storia a favore dell'#Inter significa che, forse, dopo tanti anni il gap è fin… - Andrea13411675 : Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. Si chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter splendida

La notizia ha scosso il mondo nerazzurro, a sole poche ore dalla splendida vittoria di San Siro contro la Juventus. Franco Vanni, giornalista di Repubblica vicino alle vicende di casa interista, non è ...Non per caso il tecnico che aveva finora fallito gli scontri diretti, eccezion fatta per il Napoli, ritrova ora il tocco magico“. (Fonte: Libero) L’edizione odierna di Libero racconta lo stato d’animo ...