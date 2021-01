Ibra, 7' per tornare a segnare da titolare. E si riprende lo scettro di Kessie (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non era titolare in campionato dal 22 novembre (Napoli-Milan) e dopo 57 giorni ha riassaporato la sensazione. Dopo 420 secondi, invece, ha riassaporato quella di segnare e di farlo su rigore a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non erain campionato dal 22 novembre (Napoli-Milan) e dopo 57 giorni ha riassaporato la sensazione. Dopo 420 secondi, invece, ha riassaporato quella die di farlo su rigore a ...

carlolaudisa : L’ora della verità per #Mandzukic al #Milan. Summit per trattare il contratto: 6 o 18 mesi? Avanti tutta per il vic… - pisto_gol : Il Milan, 1^in classifica da 18 giornate, prende anche Mario Mandzukic-ideale vice-Ibra, ma potrebbero anche giocar… - petitoblu : Trovo intellettualmente inaccettabile ascoltare giornalisti (Milanisti) dichiarare rigore ineccepibile quello su Ib… - rimaneilmilan : Temo per il secondo tempo... Vedo troppi troppo molli e Ibra troppo cotto. - zlatanesimo11 : @Orli19831 Questa era la classica partita dove serviva uno alla Mandzukic o alla Leao per dare una mano a Ibra davanti -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra per Veron: “Che ammirazione per Ibra!” Corriere dello Sport.it Cagliari-Milan 0-1: sblocca subito il match un rigore di Ibrahimovic

I rossoneri vogliono riprendersi la vetta solitaria e schierano Ibra dal 1'. Per Di Francesco una partita delicata per evitare l'esonero ...

Calciomercato: è il Mandzukic-day, Milik verso Marsiglia

Il Milan, che ha già preso MEITE’ del Torino, sta per chiudere anche con Fikayo TOMORI, che arriva in prestito dal Chelsea: anche l’allenatore Lampard è favorevole al suo trasferimento. Mancano alcuni ...

I rossoneri vogliono riprendersi la vetta solitaria e schierano Ibra dal 1'. Per Di Francesco una partita delicata per evitare l'esonero ...Il Milan, che ha già preso MEITE' del Torino, sta per chiudere anche con Fikayo TOMORI, che arriva in prestito dal Chelsea: anche l'allenatore Lampard è favorevole al suo trasferimento.