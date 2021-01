Governo, Orfini (Pd): “Dopo fiducia, serve maggioranza stabile. Stop a Renzi? Sconsiglio uso del ‘mai”. Tajani: “Da Fi nessun soccorso” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo l’appello lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’Aula di Montecitorio per il voto di fiducia alla Camera, è soprattutto tra centristi e Forza Italia, oltre che dentro gli indecisi di Italia Viva, che si continua a guardare per allargare i confini dell’attuale maggioranza. “La maggioranza ‘Ursula‘ è tutt’altro. Conte è estraneo alla famiglia popolare, dai senatori di Forza Italia non avrà alcun appoggio”, taglia corto però il vicepresidente azzurro Antonio Tajani. Eppure le trattative, in vista del voto decisivo di Palazzo Madama di martedì, sono ancora in corso: “Oggi e domani avremo la fiducia, tra Camera e Senato, intanto andremo avanti. Noi lavoriamo per aumentare il numero dei senatori dentro il gruppo Maie-Italia 23, alla luce del sole, non è il modello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021)l’appello lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’Aula di Montecitorio per il voto dialla Camera, è soprattutto tra centristi e Forza Italia, oltre che dentro gli indecisi di Italia Viva, che si continua a guardare per allargare i confini dell’attuale. “La‘Ursula‘ è tutt’altro. Conte è estraneo alla famiglia popolare, dai senatori di Forza Italia non avrà alcun appoggio”, taglia corto però il vicepresidente azzurro Antonio. Eppure le trattative, in vista del voto decisivo di Palazzo Madama di martedì, sono ancora in corso: “Oggi e domani avremo la, tra Camera e Senato, intanto andremo avanti. Noi lavoriamo per aumentare il numero dei senatori dentro il gruppo Maie-Italia 23, alla luce del sole, non è il modello ...

