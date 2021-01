Etna spettacolo | eruzione e colate dal cratere di sud-est - VIDEO

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’da: è in corso una spettacolare, iniziata questa sera con una colata ben visibile dal mare di Catania e dai paesi dell’hinterland Etneo. Alle 19 e 15 l’osservatorio etneo...

Nuova attività eruttiva dell'Etna con una attività stromboliana visibile da molti chilometri di distanza. A partire delle ore 19:00 si è notato un incremento dell'ampiezza del tremore vulcanico, che r ...La lava espulsa dall’Etna si vede al buio della sera di questo lunedì 18 gennaio, come mostrano le immagini proposte in alto a corredo dell’articolo. 18 Gennaio 2021 21:48. Le immagini in diretta dell ...