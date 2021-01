Covid: positivo lascia isolamento e va per strada. Denunciato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ischia: se ne va in giro nonostante fosse stato posto in isolamento perchè positivo al Civid. Denunciato dai Carabinieri. I militari della Compagnia di Ischia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario disposto dal Comando provinciale di Napoli. Controlli finalizzati alla repressione dell’illegalità diffusa ed alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Sotto controllo anche il rispetto della normativa in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Nella nota si legge: “I militari hanno identificato 84 persone, sanzionandone otto perché non indossavano la prevista mascherina.Denunciato un cittadino 60enne. Era per strada a Barano d’Ischia nonostante fosse stato sottoposto in isolamento perché riscontrato ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ischia: se ne va in giro nonostante fosse stato posto inperchèal Civid.dai Carabinieri. I militari della Compagnia di Ischia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario disposto dal Comando provinciale di Napoli. Controlli finalizzati alla repressione dell’illegalità diffusa ed alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazionele. Sotto controllo anche il rispetto della normativa in materia di contenimento della diffusione del-19. Nella nota si legge: “I militari hanno identificato 84 persone, sanzionandone otto perché non indossavano la prevista mascherina.un cittadino 60enne. Era pera Barano d’Ischia nonostante fosse stato sottoposto inperché riscontrato ...

