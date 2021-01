Covid, focolaio nella località turistica amata dagli italiani: due alberghi in quarantena: “Infettati da una variante” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Covid non molla e non arretra. Anzi, rilancia la sua corsa e fa tremare l’Europa. Situazioni critiche in Germania e nel Regno Unito, dove anche ieri si sono superati i mille decessi giornalieri. Nel resto del continente, la paura è legata alle prossime settimane con la temuta terza ondata che rischia di portare un nuovo sovraccarico sulle strutture sanitaria. La paura più grande, al momento, è legata alle mutazioni del virus. Dalla variante inglese a quella sudafricana e brasiliana che sembrano aver sviluppato un’aggressività maggiore. In proposito si è espresso anche il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco che, all’Adnkronos ha dichiarato come: “Ogni variante di Sars-CoV-2 che si affaccia in qualche area del mondo e mostra un impatto significativo inquieta e per questo bisogna velocizzare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilnon molla e non arretra. Anzi, rilancia la sua corsa e fa tremare l’Europa. Situazioni critiche in Germania e nel Regno Unito, dove anche ieri si sono superati i mille decessi giornalieri. Nel resto del continente, la paura è legata alle prossime settimane con la temuta terza ondata che rischia di portare un nuovo sovraccarico sulle strutture sanitaria. La paura più grande, al momento, è legata alle mutazioni del virus. Dallainglese a quella sudafricana e brasiliana che sembrano aver sviluppato un’aggressività maggiore. In proposito si è espresso anche il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco che, all’Adnkronos ha dichiarato come: “Ognidi Sars-CoV-2 che si affaccia in qualche area del mondo e mostra un impatto significativo inquieta e per questo bisogna velocizzare la ...

