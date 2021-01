Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti 2021: programma, orari, tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di Combinata nordica torna nel prossimo fine settimana con l’appuntamento di Lahti in Finlandia. Dopo i successi in Italia di Jarl Magnus Riiber sarà ancora lui l’uomo da battere. Nell’ultima gara ha lanciato un segnale forte anche il nostro Alessandro Pittin giunto 5° e che punta a riconfermarsi anche nei prossimi appuntamenti. Il weekend si aprirà venerdì 22 gennaio con il tradizionale Provisional Round. Sabato 23 gennaio ci sarà la team sprint, la Norvegia dopo la debacle nella staffetta in Val di Fiemme cercherà assolutamente di rifarsi. A chiudere il programma la gara di domenica dal trampolino HS 130. Le due gare in programma a Lahti saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladelditorna nel prossimo fine settimana con l’appuntamento diin Finlandia. Dopo i successi in Italia di Jarl Magnus Riiber sarà ancora lui l’uomo da battere. Nell’ultima gara ha lanciato un segnale forte anche il nostro Alessandro Pittin giunto 5° e che punta a riconfermarsi anche nei prossimi appuntamenti. Il weekend si aprirà venerdì 22 gennaio con il tradizionale Provisional Round. Sabato 23 gennaio ci sarà la team sprint, la Norvegia dopo la debacle nella staffetta in Val di Fiemme cercherà assolutamente di rifarsi. A chiudere illa gara di domenica dal trampolino HS 130. Le due gare insaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport ...

La Coppa del Mondo di combinata nordica torna nel prossimo fine settimana con l’appuntamento di Lahti in Finlandia. Dopo i successi in Italia di Jarl Magnus Riiber sarà ancora lui l’uomo da battere.

Riiber vince la combinata nordica L’italiano Pittin si scatena in rimonta

Dopo due gare di astinenza dal successo in cui si era dovuto accontentare del secondo posto, Jarl Magnus Riiber torna a primeggiare nella Coppa del mondo di combinata nordica. Il norvegese si è impost ...

Dopo due gare di astinenza dal successo in cui si era dovuto accontentare del secondo posto, Jarl Magnus Riiber torna a primeggiare nella Coppa del mondo di combinata nordica. Il norvegese si è impost ...