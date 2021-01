Aprilia | ‘Io ti ammazzo’ e continua ad andare sotto casa dell’ex | arrestato 48enne violento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ stato, nella nottata addai Carabinieri, nella flagranza del reato di atti persecutori uno stalkerdi Latina. I fatti In particolare, l’uomo si era recato presso l’abitazione della sua ex convivente, che già nei mesi scorsi aveva minacciato di morte. La donna, temendo per la sua incolumità dopo la fine della storia d’amore, aveva denunciato il tutto all’Arma. I servizi approntati dai Carabinieri, hanno consentito di intervenire tempestivamente nella circostanza e hanno evitato che ilpotesse dare seguito alle sue intenzioni delittuose. L’uomo è statoe trasferito in regime detentivo, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, presso il proprio domicilio. su Il Corriere della Città.