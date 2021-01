Antonio Clavenna | Il ritardo dei vaccini Pfizer è un problema Ma noi siamo indietro sulla campagna di massa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I ritardi nella consegna delle dosi da parte di, “potrebbero rallentare lavaccinale” e allungare l’intervallo nella somministrazione tra prima dose e richiamo “essere un”. “Meglio attenersi alla tempistica prevista nei protocolli”, sottolinea, responsabile dell’Unità di Farmacoepidemiologia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano. Anche perché, a differenza del Regno Unito, che ha scelto di puntare su un’unica dose per ampliare il più possibile l’immunizzazione, l’Italia non ha a disposizione un numero di dosi così consistente “per cui anche scegliendo un approccio che posticipi la seconda dose, da noi il beneficio risulterebbe limitato. A fronte di possibili rischi non ancora conosciuti, finiremmo col vaccinare un numero di persone ...