VIDEO American Magic distrutta dopo la scuffia in Prada Cup. Cosa si è fatta? Danni notevoli

(Di domenica 17 gennaio 2021) Domenica da dimenticare per, protagonista in negativo allaCup. L’imbarcazione statunitense era vicinissima alla sua prima vittoria nella competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, ma in occasione della virata all’ultimo gate prima del conclusivo lato di poppa hato. Ovvero la barca ha ondeggiato in maniera importante e poi si è schiantata sull’acqua. Luna Rossa era attardata, ha sfruttato l’occasione e ha portato a casa una vittoria ormai insperata.si ribalta,incredibile inCup. Luna Rossa sfrutta il regalosi è è cappottata nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ci ...