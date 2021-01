Mina Settembre, in onda stasera 17 gennaio. Ecco i personaggi principali (Di domenica 17 gennaio 2021) stasera va in onda Mina Settembre, la serie di Rai Uno che ci terrà compagnia per 6 settimane. Il progetto è stato diretto da Tiziana Aristarco. Mentre a scriverlo sono Fabrizio Cestaro, Doriana Leondef, Fabrizia Midulla e Marco Videtta. Scopriamo insieme il cast principale e la storia. personaggio principale è Mina Settembre, (Serena Rossi) un’assistente sociale di un consultorio di Napoli. Ogni giorno cerca di combattere contro le inciviltà. Mina però ha anche una vita privata molto complicata. È separata e cerca di riprendere in mano la sua vita dopo la morte del padre Vittorio. Mina, rimasta così da sola, torna a vivere dalla madre Olga, (interpretata da Marina Confalone, protagonista del recentissimo Natale in Casa ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 17 gennaio 2021)va in, la serie di Rai Uno che ci terrà compagnia per 6 settimane. Il progetto è stato diretto da Tiziana Aristarco. Mentre a scriverlo sono Fabrizio Cestaro, Doriana Leondef, Fabrizia Midulla e Marco Videtta. Scopriamo insieme il cast principale e la storia.o principale è, (Serena Rossi) un’assistente sociale di un consultorio di Napoli. Ogni giorno cerca di combattere contro le inciviltà.però ha anche una vita privata molto complicata. È separata e cerca di riprendere in mano la sua vita dopo la morte del padre Vittorio., rimasta così da sola, torna a vivere dalla madre Olga, (interpretata da Marina Confalone, protagonista del recentissimo Natale in Casa ...

OnceUponATeddy : @xonmyownn In Mina settembre farà finalmente un personaggio simpatico? Chissà ?? - QuotidianPost : Mina Settembre, in onda stasera 17 gennaio. Ecco i personaggi principali - zazoomblog : Serena Rossi in “Mina Settembre”: «Sono una donna con la testa e il cuore in continuo movimento» - #Serena #Rossi #… - GossipItalia3 : Serena Rossi è Mina Settembre: «Spero venga apprezzata. Di mio, in lei, c’è tanto» #gossipitalianews - CinqueColonne : Il fascino dei luoghi di Napoli diventa protagonista con le oltre 15 location selezionate con il supporto della Fil… -