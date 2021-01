Milan, è fatta per Mandzukic: prossima settimana sarà a Milano (Di domenica 17 gennaio 2021) Mario Mandzukic sarà il nuovo attaccante del Milan: dopo aver trovato l’accordo con il giocatore si attendono solo le visite mediche Il Milan ha detto sì all’arrivo di Mario Mandzukic in rossonero, il centravanti croato firmerà un contratto da circa 2 milioni di euro per i prossimi sei mesi. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Dopo essersi allenato individualmente in quel di Zagabria, differenza di quanto vi avevamo anticipato, Mandzukic è atteso a Milano per sostenere le visite mediche nei primi giorni della prossima settimana (presumibilmente martedì).Un’operazione che richiama alla memoria il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, arrivato con le stesse modalità lo scorso gennaio. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Marioil nuovo attaccante del: dopo aver trovato l’accordo con il giocatore si attendono solo le visite mediche Ilha detto sì all’arrivo di Marioin rossonero, il centravanti croato firmerà un contratto da circa 2 milioni di euro per i prossimi sei mesi. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Dopo essersi allenato individualmente in quel di Zagabria, differenza di quanto vi avevamo anticipato,è atteso ao per sostenere le visite mediche nei primi giorni della(presumibilmente martedì).Un’operazione che richiama alla memoria il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, arrivato con le stesse modalità lo scorso gennaio. Leggi su ...

