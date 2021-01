Make America Great Again in libreria (Di domenica 17 gennaio 2021) Dove sono finiti, almeno negli ultimi anni, i buoni propositi richiesti e scritti da Thomas Jefferson nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America? “Noi riteniamo di per sé evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità”, leggiamo nel documento datato 1776. Parole, le sue, che hanno definito sin dall’inizio agli occhi del mondo le caratteristiche uniche dell’“esperimento Americano” e che Jill Lepore ha ripreso nel suo libro – “Queste verità” /Rizzoli, trad.ne di Paolo Franzoni e Rosa Prencipe) - per farci notare come le verità del terzo presidente degli Stati Uniti si siano evolute e cambiate in oltre cinque secoli di storia. Quella del suo Paese e che lei, che la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Dove sono finiti, almeno negli ultimi anni, i buoni propositi richiesti e scritti da Thomas Jefferson nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’? “Noi riteniamo di per sé evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità”, leggiamo nel documento datato 1776. Parole, le sue, che hanno definito sin dall’inizio agli occhi del mondo le caratteristiche uniche dell’“esperimentono” e che Jill Lepore ha ripreso nel suo libro – “Queste verità” /Rizzoli, trad.ne di Paolo Franzoni e Rosa Prencipe) - per farci notare come le verità del terzo presidente degli Stati Uniti si siano evolute e cambiate in oltre cinque secoli di storia. Quella del suo Paese e che lei, che la ...

In attesa dell’insediamento di Biden alla Casa Bianca abbiamo scelto sei libri che ripercorrono la Storia americana tra eccessi e successi ...

I ‘patrioti’ Usa combattono nemici inesistenti. Che vivano fuori dalla realtà (come Renzi)?

Se la classe politica italiana è conosciuta nel mondo per le pugnalate alla schiena di chi guida la nazione, che spesso portano ai rimpasti dei ministri o anche alla caduta dei governi, gli americani ...

