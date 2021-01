LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: Antoinette de Jong oro nell’Allround femminile, tocca ai 10000m maschili! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 14:42 Al passaggio dei 3600m Pedersen è quarto a ”12, Engebraten terzo a 11”. 14:39 Continua ad aumentare lo svantaggio per i norvegesi, che stanno viaggiando sullo stesso passo, a più di sei secondi dallo svedese van der Poel. 14:37 Partenza abbottonata per entrambi, stanno girando intorno alla quarta e quinta posizione. 14:35 Sono partiti i norvegesi, sarà bagarre, in palio le medaglie! 14:33 Al momento in vetta alla classifica Allround troviamo lo svedese Nils van der Poel, che sogna dopo una prova eccezionale nei 10000m. 14:30 Nella terza heat troveremo impegnati i norvegesi Sverre Lunde Pedersen e Hallgeir Engebraten, ci si gioca il podio europeo dell’Allround! 14.24 Distacchi biblici per Swings e Trofimov: il belga è ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 14:42 Al passaggio dei 3600m Pedersen è quarto a ”12, Engebraten terzo a 11”. 14:39 Continua ad aumentare lo svantaggio per i norvegesi, che stanno viaggiando sullo stesso passo, a più di sei secondi dallo svedese van der Poel. 14:37 Partenza abbottonata per entrambi, stanno girando intorno alla quarta e quinta posizione. 14:35 Sono partiti i norvegesi, sarà bagarre, in palio le medaglie! 14:33 Al momento in vetta alla classifica Allround troviamo lo svedese Nils van der Poel, che sogna dopo una prova eccezionale nei. 14:30 Nella terza heat troveremo impegnati i norvegesi Sverre Lunde Pedersen e Hallgeir Engebraten, ci si gioca il podio europeo dell’Allround! 14.24 Distacchi biblici per Swings e Trofimov: il belga è ...

zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2021 in DIRETTA: Lollobrigida e Giovannini si giocano la top10 - #Speed #skating… - Speedliveit : FINISCE PRIMA DEL PREVISTO LA 24H DI DUBAI PER MATTEO CAIROLI - Speedliveit : MOVISPORT AVVIA BENE IL 2021: ALLA #Dakar2021 CESARE ZACCHETTI PRIMO ITALIANO IN MOTO - Speedliveit : 1° RALLY TERRA VALLE DEL TEVERE: PRONTO IL PROGRAMMA DEFINITIVO - Speedliveit : FINISCE PRIMA DEL PREVISTO LA 24H DI #Dubai24 PER MATTEO CAIROLI -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Speed LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini ottavo dopo tre gare, Lollobrigida chiude decima OA Sport Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville è in arrivo su Nintendo Switch?

Secondo un noto rivenditori, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville starebbe per arrivare su Nintendo Switch.

LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: Lollobrigida e Giovannini si giocano la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata - Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2021 d ...

Secondo un noto rivenditori, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville starebbe per arrivare su Nintendo Switch.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata - Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2021 d ...