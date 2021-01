Juventus | Pirlo | «Non siamo scesi in campo con l’Inter Io primo responsabile»

juventusfc : «Quando affrontiamo le grandi squadre siamo sempre concentrati perché sappiamo che non possiamo sbagliare niente. L… - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Domani mi aspetto un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo alla partita. Ma noi siamo la Juven… - ovidiobaraldini : RT @Roxas_223: Per il bene del calcio e della Juventus vattene @Pirlo_official - faber65c : RT @DSss79: Provo vergogna x loro #juventus .....ancora convinti che #Pirlo abbia un minimo di idea di come poter giocare o che modulo fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Netta vittoria dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. Sblocca la gara l’ex Vidal, raddoppia Barella. Per gli uomini di Conte momentaneo aggancio del Milan, in vetta alla classifica ...Inter Milan's Nicolo Barella scored one goal and set up another to help secure a 2-0 ‘Derby of Italy’ victory over champions Juventus and send his side joint-top of Serie A while putting a major dent ...