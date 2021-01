Flavio Insinna consegna i pacchi alimentari di Emergency a Catanzaro: “Cerco di dare una mano, per me è un obbligo morale” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il conduttore Flavio Insinna si è unito ai volontari di Emergency di Catanzaro per distribuire i pacchi del progetto Nessuno escluso, che prevede la consegna di beni di prima necessità a quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia. Nessuno escluso è un programma di sostegno iniziato lo scorso maggio e attivo nelle città di Catanzaro, Milano, Roma, Napoli e Piacenza. Viene consegnato un pacco alimentare a settimana a seconda nel numero dei componenti del nucleo familiare, al quale si aggiunge mensilmente un pacco di prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale. Dallo scorso maggio ad oggi, in tutta Italia sono stati consegnati oltre 57500 pacchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il conduttoresi è unito ai volontari didiper distribuire idel progetto Nessuno escluso, che prevede ladi beni di prima necessità a quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia. Nessuno escluso è un programma di sostegno iniziato lo scorso maggio e attivo nelle città di, Milano, Roma, Napoli e Piacenza. Vieneto un pacco alimentare a settimana a seconda nel numero dei componenti del nucleo familiare, al quale si aggiunge mensilmente un pacco di prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale. Dallo scorso maggio ad oggi, in tutta Italia sono statiti oltre 57500...

