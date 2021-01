Crotone-Benevento, le formazioni ufficiali (Di domenica 17 gennaio 2021) Sfida tra neopromosse allo Scida tra Crotone e Benevento. Una, ultima in classifica, alla ricerca di punti preziosi per rimanere in scia alla corsa salvezza. L’altra, molto più tranquilla e autentica sorpresa del girone di andata. Queste le formazioni ufficiali: Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli, Messias, Zanellato, Vulic, Pereira; Riviére, Simy. All.: Stroppa. Benevento (4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Ionita, Dabo; Insigne, Sau; Lapadula. All.: F. Inzaghi. Foto: Sito Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Sfida tra neopromosse allo Scida tra. Una, ultima in classifica, alla ricerca di punti preziosi per rimanere in scia alla corsa salvezza. L’altra, molto più tranquilla e autentica sorpresa del girone di andata. Queste le(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli, Messias, Zanellato, Vulic, Pereira; Riviére, Simy. All.: Stroppa.(4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Ionita, Dabo; Insigne, Sau; Lapadula. All.: F. Inzaghi. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

