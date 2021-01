Crotone Benevento 1-0 LIVE: clamoroso autogol di Glik (Di domenica 17 gennaio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Scida”, Crotone e Benevento si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Benevento 1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Primo possesso per il Benevento. 4? GOL Crotone 1-0 Cross dalla sinistra di Pedro Pereira, Glik lotta a centro area con Simy ma devia il pallone di testa e infila la sua porta; clamoroso autogol del polacco. 9? Calcio d’angolo dalla destra battuto da Sau, a centro area irrompe Tuia che anticipa Magallàn; il difensore calabrese ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Primo possesso per il. 4? GOL1-0 Cross dalla sinistra di Pedro Pereira,lotta a centro area con Simy ma devia il pallone di testa e infila la sua porta;del polacco. 9? Calcio d’angolo dalla destra battuto da Sau, a centro area irrompe Tuia che anticipa Magallàn; il difensore calabrese ...

