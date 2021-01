Claudio Sona a Biccy: dalla storia con Mario Serpa all’amore con Nicholas Cornia (Di domenica 17 gennaio 2021) Claudio Sona si è raccontato a Biccy senza filtri. dalla sua storia d’amore nata in televisione con Mario Serpa, passando per il flirt con l’ex concorrente di Amici, Paolo Stella, fino all’amicizia chiacchierata con Tommaso Zorzi ed all’arrivo nella sua vita di Nicholas Cornia, nuovo fidanzato. Sono quasi passati cinque anni da quando ti sei seduto sul trono di Maria De Filippi, tornassi indietro accetteresti di nuovo di fare il tronista? La scelta sarebbe la stessa? “È stata una bellissima esperienza. Per la prima volta si è trattato, in daytime, un tema tanto importante e lo si è fatto con il massimo del rispetto e della delicatezza possibili. Maria De Filippi, supportata da una redazione all’altezza, è stata eccezionale. La ... Leggi su biccy (Di domenica 17 gennaio 2021)si è raccontato asenza filtri.suad’amore nata in televisione con, passando per il flirt con l’ex concorrente di Amici, Paolo Stella, fino all’amicizia chiacchierata con Tommaso Zorzi ed all’arrivo nella sua vita di, nuovo fidanzato. Sono quasi passati cinque anni da quando ti sei seduto sul trono di Maria De Filippi, tornassi indietro accetteresti di nuovo di fare il tronista? La scelta sarebbe la stessa? “È stata una bellissima esperienza. Per la prima volta si è trattato, in daytime, un tema tanto importante e lo si è fatto con il massimo del rispetto e della delicatezza possibili. Maria De Filippi, supportata da una redazione all’altezza, è stata eccezionale. La ...

