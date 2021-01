Calciomercato Inter, affari con il PSG: scambio con Hakimi (Di domenica 17 gennaio 2021) Achraf Hakimi è entrato nel mirino del PSG. I transalpini hanno proposto all’Inter uno scambio con conguaglio economico. La crisi societaria potrebbe indurre i nerazzurri ad accettare. L’Inter nonostante stia ben figurando in campionato, sta vivendo un periodo burrascoso. La società è in crisi e la famiglia Zhang vuole vendere il club. Secondo le ultime L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Achrafè entrato nel mirino del PSG. I transalpini hanno proposto all’unocon conguaglio economico. La crisi societaria potrebbe indurre i nerazzurri ad accettare. L’nonostante stia ben figurando in campionato, sta vivendo un periodo burrascoso. La società è in crisi e la famiglia Zhang vuole vendere il club. Secondo le ultime L'articolo proviene da Inews.it.

Il calcio è uno sport di contatto ... faccio un po’ un mischione. Questa volta l’Inter è più forte anche perché a noi mancano giocatori importanti a cominciare da De Ligt e Dybala. Purtroppo è un ...

Calciomercato Inter, affari con il PSG: scambio con Hakimi

Achraf Hakimi è entrato nel mirino del PSG. I transalpini hanno proposto all’Inter uno scambio con conguaglio economico. La crisi societaria potrebbe indurre i nerazzurri ad accettare. Inter Zhang ...

