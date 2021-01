Weird Years Vol 1 | Fickle Friends | La recensione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 16 gennaio 2021) Energia pop-rock, inquietudine adolescenziale senza mai perdere il sorriso. Questi sono gli ingredienti diVol.1, che ricorda a tutti come mai fanno degli inglesiun gruppo di successo.Vol. 1: come lavorano i? Il recensore di Youtube Crash Thompson li descrive come “i Pale Waves incrociati con i Paramore”: un gruppo che fa dei colori accesi un abito di cui andare fieri. Isono uno di quei gruppi che è impossibile odiare – spontanei, colorati e piacevoli. E nell’ascoltare il loro nuovo EPVol.1 è come se non fossero passati quei due anni dall’ultimo album. Il loro spirito pop-rock rimane integro, ...