Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Leneatha Reed

Lunedì 27 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la sedicesima e ultima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Leneatha Reed. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna totalmente refrattaria al suo programma e che troverà più volte la scusa di dover accudire a sua figlia – essendo una mamma single – per non smettere di mangiare cibo dannoso e ingrassare.

Vite al limite – Leneatha Reed

Leneatha, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meridian, Massachusetts, e all'inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i soli sei mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati risibili, perdendo solamente 13 kg ...

