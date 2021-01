Vaccini anticovid, via con priorità ai richiami: parte il secondo giro di somministrazioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Vaccini, via con priorità ai richiami. Fra due giorni, da lunedì, prende il via in Emilia-Romagna il secondo giro di somministrazioni. Si partirà da coloro che ricevettero la prima, il 27 dicembre, V-... Leggi su cesenatoday (Di sabato 16 gennaio 2021), via conai. Fra due giorni, da lunedì, prende il via in Emilia-Romagna ildi. Si partirà da coloro che ricevettero la prima, il 27 dicembre, V-...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anticovid Vaccini anticovid, via con priorità ai richiami: parte il secondo giro di somministrazioni CesenaToday Vaccino Covid, 23 morti in Norvegia: Pfizer in contatto con Oslo

In Norvegia almeno 23 persone sono morte in seguito alla vaccinazione contro il Covid, in particolare con il siero Pfizer-BioNTech. A riferirlo è una ...

Speranza, a Pfizer chiediamo il rispetto dei patti

“La campagna vaccinale italiana e’ partita con il piede giusto, siamo a 1 milione 100mila dosi e il numero crescera’ ancora, siamo il primo paese dell’Unione europea. Le cose si sono messe nel modo gi ...

In Norvegia almeno 23 persone sono morte in seguito alla vaccinazione contro il Covid, in particolare con il siero Pfizer-BioNTech. A riferirlo è una ...