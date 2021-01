Ufficiale | Fenerbahce | acquistato Osayi-Samuel dal QPR Arriverà in estate

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 gennaio 2021) Attraverso il proprio profilo Twitter, ilha comunicato l’acquisto di Brightdal QPR. L’avventura turca del centrocampista inglese classe 1997 comincerà dalla prossima. Il giocatore resterà infatti in Inghilterra fino al termine della stagione per poi approdare in Turchia per i prossimi 4 anni. Bilgilendirme Kulübümüz Queens Park Rangers formas? giyen 23 ya??ndaki kanat oyuncusu Brightile 2021-2022 sezonundan ba?lamak üzere, 4 sezon için anla?maya varm??t?r. Transfer ile ilgili ayr?nt?lar önümüzdeki günlerde duyurulacakt?r. pic.twitter.com/C2qb33Q6Lq — Fenerbahçe SK (@) January 15, 2021 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.