Tre vertici per una maggioranza (Di sabato 16 gennaio 2021) Mentre, con la nota Udc che nega l’abbandono del centrodestra iniziano a traballare i responsabili, continua il prosieguo delle trattative per trovare una maggioranza al Senato, tre vertici politici segnano questo sabato pomeriggio di crisi di governo. Si riuniranno nel pomeriggio i gruppi parlamentari di Italia Viva in vista delle comunicazioni in Aula del premier Giuseppe Conte. Iv dovrebbe confermare a quanto apprende l’ANSA l’astensione. In corso una riunione dei vertici 5 stelle. E’ iniziato anche il vertice del centrodestra - in via Bellerio, a Milano, storica sede della Lega - per fare il punto sulla crisi di governo, piano vaccini, restrizioni regionali, Recovery Plan e ristori. Insieme al ‘padrone di casa’, il segretario leghista, Matteo Salvini, partecipano alla riunione, in presenza, Giovanni Toti, Ignazio La Russa, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Mentre, con la nota Udc che nega l’abbandono del centrodestra iniziano a traballare i responsabili, continua il prosieguo delle trattative per trovare unaal Senato, trepolitici segnano questo sabato pomeriggio di crisi di governo. Si riuniranno nel pomeriggio i gruppi parlamentari di Italia Viva in vista delle comunicazioni in Aula del premier Giuseppe Conte. Iv dovrebbe confermare a quanto apprende l’ANSA l’astensione. In corso una riunione dei5 stelle. E’ iniziato anche il vertice del centrodestra - in via Bellerio, a Milano, storica sede della Lega - per fare il punto sulla crisi di governo, piano vaccini, restrizioni regionali, Recovery Plan e ristori. Insieme al ‘padrone di casa’, il segretario leghista, Matteo Salvini, partecipano alla riunione, in presenza, Giovanni Toti, Ignazio La Russa, ...

Con Marini al debutto saranno tre i marchigiani nella classe regina della MotoGp come ai tempi di Uncini

ANCONA Dopo la problematica ma appassionante stagione 2020, si avvicina già il prossimo Motomondiale. La Dorna ha impostato un calendario su 20 gare, con apertura tradizionale in notturna ...

