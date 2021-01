Taranto, bimbo di 5 anni morto di tumore: 9 dirigenti ex Ilva indagati per omicidio colposo (Di sabato 16 gennaio 2021) Secondo i pm Remo Epifani e Mariano Buccoliero, il piccolo Lorenzo Zaratta, scomparso per un cancro al cervello il 30 luglio 2014, è stato ucciso dalle polveri del siderurgico Leggi su repubblica (Di sabato 16 gennaio 2021) Secondo i pm Remo Epifani e Mariano Buccoliero, il piccolo Lorenzo Zaratta, scomparso per un cancro al cervello il 30 luglio 2014, è stato ucciso dalle polveri del siderurgico

Taranto, bimbo di 5 anni morto di tumore al cervello: 9 dirigenti Ilva indagati per omicidio colposo

