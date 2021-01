Slittino naturale, Evelin Lanthaler concede il bis in Val Passiria, nel doppio secondi Pigneter/Clara (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo la straordinaria giornata di ieri con la prima tappa della Val Passiria, la Coppa del Mondo di Slittino naturale 2020-2021 continua a regalare sorrisi per i colori azzurri anche nella giornata odierna. Evelin Lanthaler, infatti, prosegue nel suo dominio e vince anche la seconda gara di casa con il tempo di 1:52.75 (56.20 nella prima manche e 56.55 nella seconda) precedendo Greta Pinggera di 1.26 (56.80 e 57.21) e la russa Ekaterina Lavrenteva di 2.08 (57.43 e 57.40). Quarta la nostra Daniela Mittermair a 2.28 (57.47 e 57.56) davanti alle austriache Tina Unterberger a 2.35 e Michelle Diepold a 2.86. Settima la tedesca Sara Bachmann a 4.10, ottava la nostra Nadine Staffler a 4.30, nona la tedesca Lisa Walch a 4.84, decima l’austriaca Riccarda Ruetz a 5.78. In classifica generale ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo la straordinaria giornata di ieri con la prima tappa della Val, la Coppa del Mondo di2020-2021 continua a regalare sorrisi per i colori azzurri anche nella giornata odierna., infatti, prosegue nel suo dominio e vince anche la seconda gara di casa con il tempo di 1:52.75 (56.20 nella prima manche e 56.55 nella seconda) precedendo Greta Pinggera di 1.26 (56.80 e 57.21) e la russa Ekaterina Lavrenteva di 2.08 (57.43 e 57.40). Quarta la nostra Daniela Mittermair a 2.28 (57.47 e 57.56) davanti alle austriache Tina Unterberger a 2.35 e Michelle Diepold a 2.86. Settima la tedesca Sara Bachmann a 4.10, ottava la nostra Nadine Staffler a 4.30, nona la tedesca Lisa Walch a 4.84, decima l’austriaca Riccarda Ruetz a 5.78. In classifica generale ...

