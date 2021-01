Scuola, riunione urgente Cts su riapertura. Ecco chi rientra in classe e chi resta in dad (Di sabato 16 gennaio 2021) Circa 642mila ragazzi delle superiori in Lazio, Emilia Romagna, Molise e Piemonte rientreranno, alternati in percentuali che vanno dal 50 al 75 Leggi su ilsole24ore (Di sabato 16 gennaio 2021) Circa 642mila ragazzi delle superiori in Lazio, Emilia Romagna, Molise e Piemonte rientreranno, alternati in percentuali che vanno dal 50 al 75

Ultime Notizie dalla rete : Scuola riunione Riapertura scuole, riunione urgente del CTS alle 11 su richiesta del governo Orizzonte Scuola Scuola: Cts convocato d’urgenza dal governo sulla riapertura delle superiori

Scuola, riunione d'urgenza del Cts sulla riapertura: le superiori tornano in bilico

