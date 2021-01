Sampdoria, Torregrossa: «Augello mi ha dato una palla con scritto push» (Di domenica 17 gennaio 2021) Ernestro Torregrossa ha messo a segno il gol vittoria contro l’Udinese al suo esordio con la Sampdoria: ecco le sue parole Ernesto Torregrossa ha messo a segno il gol vittoria contro l’Udinese al suo esordio con la Sampdoria. Le sue parole a DAZN. GOL ALL’ESORDIO – «È stato bellissimo. Sono entrato e siamo riusciti subito a pareggiare, è stato bravo Candreva a ottenere il rigore e a segnarlo. Siamo riusciti a mettere pressione all’Udinese, Augello mi ha messo una palla perfetta dove c’era scritto “push”. Sono felice soprattutto per la vittoria, dopo la sconfitta di La Spezia. Serviva per il morale questa vittoria. È tutto merito dei miei compagni, loro mi hanno accolto benissimo. Spero che sia solo l’inizio e di dare una mano costante a questa squadra, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Ernestroha messo a segno il gol vittoria contro l’Udinese al suo esordio con la: ecco le sue parole Ernestoha messo a segno il gol vittoria contro l’Udinese al suo esordio con la. Le sue parole a DAZN. GOL ALL’ESORDIO – «È stato bellissimo. Sono entrato e siamo riusciti subito a pareggiare, è stato bravo Candreva a ottenere il rigore e a segnarlo. Siamo riusciti a mettere pressione all’Udinese,mi ha messo unaperfetta dove c’era”. Sono felice soprattutto per la vittoria, dopo la sconfitta di La Spezia. Serviva per il morale questa vittoria. È tutto merito dei miei compagni, loro mi hanno accolto benissimo. Spero che sia solo l’inizio e di dare una mano costante a questa squadra, ...

