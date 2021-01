Sampdoria, Osti: «Damsgaard può giocare ovunque» (Di sabato 16 gennaio 2021) Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato della situazione di Damsgaard: ecco le sue parole sul giovane danese Carlo Osti, ds della Sampdoria, parla a DAZN di Mikkel Damsgaard. «Damsgaard è stato molto bravo ad ambientarsi in Italia, è sveglio e apprende facilmente. Penso che siano ancora in via di definizione il suo aspetto tecnico e la sua posizione in campo. Inizialmente ha fatto l’esterno, ma ha svolto ottime partite anche da trequartista. Può giocare in qualsiasi posizione nel reparto offensivo». LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Carlo, direttore sportivo della, ha parlato della situazione di: ecco le sue parole sul giovane danese Carlo, ds della, parla a DAZN di Mikkel. «è stato molto bravo ad ambientarsi in Italia, è sveglio e apprende facilmente. Penso che siano ancora in via di definizione il suo aspetto tecnico e la sua posizione in campo. Inizialmente ha fatto l’esterno, ma ha svolto ottime partite anche da trequartista. Puòin qualsiasi posizione nel reparto offensivo». LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

