Prada Cup | Ineos illegale | perché non è stata punita? La spiegazione della giuria

(Di sabato 16 gennaio 2021)Uk ha utilizzato una soluzionedurante la prima giornata di garaCup. Ieri notte, infatti, l’imbarcazione britannica si era presentata in acqua con un “buco”. L’outhaul (quello che in italiano siamo soliti chiamare tesabase, ovvero quella manovra corrente che collega la varea del boma alla bugna di scottaranda) era stato fatto entrare con un buco nella carenatura principale su cui poggia la vela. Luna Rossa, sconfitta da Ben Ainslie e compagni per 28 secondi, aveva presentato ricorso e gli italiani hanno avuto ragione, come ha ratificato la. La stessa, però, ha deciso di punireUk soltanto con una multa di 5.000 dollari (circa 4.140 euro), non togliendo le due vittorie ottenute ieri. Questa la ...