Omicidio ad Ascoli Piceno | uomo ucciso a coltellate

Un uomo è stato ucciso a coltellate in pieno centro ad Ascoli Piceno, aveva 56 anni. L'Omicidio è avvenuto al culmine di un litigio, l'uomo si è immediatamente accasciato a terra e ha perso i sensi. Si tratta di Franco Lettieri, che poco prima di morire è riuscito a fare il nome dei suoi aggressori. Le forze dell'ordine si sono messi subito a caccia degli assassini. L'aggressore, pare, è un uomo di nazionalità rumena, da tempo residente in città con la famiglia. L'uomo è stato condotto nella notte presso la caserma del Comando provinciale carabinieri. Ancora è poco chiaro il contesto dell'aggressione, dato che non pare che i due avessero mai avuto dissapori. Anche se pare che l'uomo avesse avuto degli screzi con ...

