Matilde Brandi lasciata dal compagno | la scoperta dopo il GF Vip | “Io mi vergognerei…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021), è finita con lo storicoe padre delle sue figlie Marco Costantini. Anche nei mesi scorsi, quando era la GF Vip, la showgirl non aveva fatto mistero che le cose non andassero a gonfie vele. Lui non è mai apparso pubblicamente in tutti questi anni. È sempre stato molto riservato e attento alla sua privacy e oltre a non aver rilasciato alcuna intervista ai media, non si è nemmeno lasciato coinvolgere nel reality di Alfonso Signorini. E infatti non ha mai fatto alcuna sorpresa aquando era rinchiusa nel bunker di Cinecittà. Una scelta che non è piaciuta alla diretta interessata che, solo in un secondo momento, ha scoperto il motivo di questo comportamento. Ma facciamo un passo indietro. (Continuala foto)è stata ospite ...