Ignora il Dpcm e apre il suo pub: poliziotti e giornalisti davanti al locale non riuscivano a crederci (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche a Bologna, come in altre città d’Italia, la campagna social IoApro, lanciata online nei giorni scorsi per invitare i gestori dei locali ad alzare le saracinesche contro le restrizioni del Dpcm, non ha riscosso grande successo tra gli esercenti. Coloro che hanno aderito si contano sulle dita di una mano. Tra questi uno dei promotori dell’iniziativa, il titolare dell’Halloween pub di via Stalingrado, che ha fatto entrare i clienti, violando le norme, per poi prendersela con polizia e giornalisti. (Continua..) Alcuni di questi, arrivati al locale per documentare, sono stati insultati dal proprietario. Urla anche contro la polizia. La più grave delle sanzioni va a Mattia Florulli dell’Halloween Pub di via Stalingrado, che da due mesi e mezzo apre sfidando i Dpcm. Anche ieri ha alzato la ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche a Bologna, come in altre città d’Italia, la campagna social IoApro, lanciata online nei giorni scorsi per invitare i gestori dei locali ad alzare le saracinesche contro le restrizioni del, non ha riscosso grande successo tra gli esercenti. Coloro che hanno aderito si contano sulle dita di una mano. Tra questi uno dei promotori dell’iniziativa, il titolare dell’Halloween pub di via Stalingrado, che ha fatto entrare i clienti, violando le norme, per poi prendersela con polizia e. (Continua..) Alcuni di questi, arrivati alper documentare, sono stati insultati dal proprietario. Urla anche contro la polizia. La più grave delle sanzioni va a Mattia Florulli dell’Halloween Pub di via Stalingrado, che da due mesi e mezzosfidando i. Anche ieri ha alzato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ignora Dpcm Su Rete 4 il ristoratore buschese che ignora i dpcm: ''Sono aperto dal 24 dicembre'' Cuneodice.it Fabrizio Pregliasco: "Il nuovo Dpcm è una medicina amara. Ma il lockdown ha dei limiti. Velocizziamo il vaccino"

Mentre un nuovo Dpcm si appresta a dettare il ritmo delle restrizioni delle prossime settimane, e si registra la reazione di chi è costretto alla zona rossa come la Lombardia, fra gli esperti c’è chi ...

Umbria, palestra apre per protesta contro il Dpcm. Ai clienti: "Tranquilli, niente m ulte"

“L’unica multa che è stata elevata è quella nei confronti del legale rappresentante - evidenziano - i nostri tesserati possono stare tranquilli. “Siamo ben consapevoli di quello che facciamo e ce ne a ...

