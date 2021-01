I ristori degli altri | breve storia triste di una start-up

Leggi su ilparagone

(Di sabato 16 gennaio 2021) di Pietro Salemi. Voglio raccontarvi la) di come l’impresa di cui sono socio-lavoratore, secondo l’Agenzia delle Entrate, non ha diritto ad alcun ristoro. L’impresa in questione è un centro culturale che si caratterizza per la programmazione quotidiana di concerti ed eventi culturali ma che esercita, in via prevalente, l’attività di bar e ristorazione con la somministrazione di cibi e bevande (codice ATECO 56.30). L’impresa è stata costituita in forma societaria nel maggio del 2018 e, dopo aver terminato lunghi lavori di adeguamentospazi, ha iniziato le proprie attività e staccato il primo scontrino il 15 giugno del 2019. A marzo del 2020, l’arrivo della pandemia impone la sospensione di qualsivoglia attività e il CaMus (così si chiama il locale) riapre direttamente a metà ...