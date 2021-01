Crotone | Stroppa | “Contro il Benevento può essere la gara della svolta”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSe non è un’ultima spiaggia è qualcosa che ci va molto vicino. Ilsi appresta ad ospitare ilcon l’obiettivo di risollevarsi dall’ultimo posto in classifica. Una sfida tra neopromosse in cuiindividua la possibilità per rialzarsi. Di seguito le parole del tecnico rossoblu in conferenza: Necessità –difficile per tanti aspetti, il primo su tutti è l’aspetto psicologico. Sappiamo che errore abbiamo fatto a Verona, dovremo fare la partita per vincerla. La prestazione deve passare da una situazione perfetta per non regalare niente agli avversari. Assenti – Ormai da inizio campionato siamo in emergenza, a maggior ragione domani. Ci saranno dei sostituti, di sicuro giocheremo in parità numerica, almeno all’inizio (ride ndr.). Abbiamo la determinazione giusta per ...