C’è Posta per Te, seconda puntata 16 gennaio 2021: ecco chi sono gli ospiti Vip di stasera (Di sabato 16 gennaio 2021) Questa sera, sabato 16 gennaio 2021, andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di C’è Posta per te, condotto da Maria De Filippi. Il programma, che è uno dei più amati della Tv italiana, sarà trasmesso alle 21:25 su Canale 5. In questo secondo appuntamento con C’è Posta per Te, Maria De Filippi presenterà diverse storie, tra allontanamenti familiari, liti, incomprensioni e ricongiungimenti. Questa sera, inoltre, è prevista la presenza di 3 celebri ospiti, molto amati dal pubblico. ecco chi sono. C’è Posta per Te: ospiti puntata sabato 16 gennaio 2021 Gli ospiti vip della puntata di stasera, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) Questa sera, sabato 16, andrà in onda ladella nuova stagione di C’èper te, condotto da Maria De Filippi. Il programma, che è uno dei più amati della Tv italiana, sarà trasmesso alle 21:25 su Canale 5. In questo secondo appuntamento con C’èper Te, Maria De Filippi presenterà diverse storie, tra allontanamenti familiari, liti, incomprensioni e ricongiungimenti. Questa sera, inoltre, è prevista la presenza di 3 celebri, molto amati dal pubblico.chi. C’èper Te:sabato 16Glivip delladi, ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - BlandaBlandods : Sta sera a c’è posta per te ci sarà Irama Che invidia - 25e82c1a95c1496 : RT @yleniaindenial: Maria De Filippi sta mandando avanti C'è Posta per Te senza plexiglass e con il pubblico in studio questi non riescono… - gaitokinoshita : siete miei amici se sapete che oggi piangerò vedendo C’è Posta Per Te -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera