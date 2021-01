twittantoridi : RT @MediasetTgcom24: 'Amici 20': scintille tra la Celentano e la Cuccarini, Sangiovanni lancia il suo singolo #amici20 - MediasetTgcom24 : 'Amici 20': scintille tra la Celentano e la Cuccarini, Sangiovanni lancia il suo singolo #amici20… - Sofia17324238 : @Fabianarai03 Altro k amici qst appena si vedono ci saranno scintille ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici scintille

Durante le prove la prof si scontra con la ballerina professionistaTra le ragazze in gara quest'anno per il ballo c'è Rosa Di Grazia, una ragazza carina e molto telegenica, ma che non va troppo a geni ...Settima puntata dello speciale " Amici " del sabato pomeriggio. La prima parte è dedicata alle esibizioni dei cantanti con i propri inediti, giudicati dal pubblico con il televoto: Sangiovanni ottiene ...