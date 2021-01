Zidane | «L’eliminazione in Supercoppa non è un fallimento» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Zinedineha commentato in conferenza stampaindi Spagna contro l’Athletic Il tecnico del Real Madrid, Zinedine, ha commentato la sconfitta nella semifinale didi Spagna contro l’Athletic: «Non è un. Fallire non è provare, non dare tutto in campo. La vita è così, non si può sempre vincere. Eliminazione giusta? Il primo tempo non è stato buono. Hanno avuto due occasioni e hanno segnato. Il secondo tempo è stato differente. Abbiamo preso un palo, creato occasioni, segnato un gol. Ma non è bastato» Leggi su Calcionews24.com