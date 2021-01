“Troupe della Rai si è spacciata per operatori sanitari aventi diritto al vaccino Covid”. La denuncia dell’Asl Napoli 1: “Vergognoso” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una Troupe di un programma della Rai avrebbe tentato di infiltrarsi alla Mostra d’Oltremare di Napoli, nei locali del centro vaccini, mettendosi in fila e camuffandosi da operatori sanitari. Questa l’accusa dell’Asl Napoli 1 Centro che ha diffuso un comunicato ufficiale chiedendo l’intervento della Commissione di Vigilanza Rai e dell’Ordine dei Giornalisti: “Comportamento Vergognoso, posto in essere a danno dei sanitari che sono in prima linea. Nel corso della mattinata di oggi, giovedì 14 gennaio 2021 un giornalista Rai e due tecnici, tutti in servizio per un programma di intrattenimento, hanno tentato di superare i controlli posti in essere alla Mostra d’Oltremare di Napoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Unadi un programmaRai avrebbe tentato di infiltrarsi alla Mostra d’Oltremare di, nei locali del centro vaccini, mettendosi in fila e camuffandosi da. Questa l’accusa1 Centro che ha diffuso un comunicato ufficiale chiedendo l’interventoCommissione di Vigilanza Rai e dell’Ordine dei Giornalisti: “Comportamento, posto in essere a danno deiche sono in prima linea. Nel corsomattinata di oggi, giovedì 14 gennaio 2021 un giornalista Rai e due tecnici, tutti in servizio per un programma di intrattenimento, hanno tentato di superare i controlli posti in essere alla Mostra d’Oltremare di...

