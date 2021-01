Silvio Berlusconi | rassicurazione social e telefonata ad Alba Parietti | “Mi ha commosso”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Era giunta ieri la notizia del ricovero di, che si trova a Monaco: “Mi ha”, laade la“Mi ha”, ladiad(fonte Instagram)La notizia del ricovero diè arrivata ieri in Italia, sebbene il politico fosse in ospedale già da Lunedi 11 Gennaio. Secondo quanto riportato dall’ANSA, informata dal medico di fiducia del Leader di Forza Italia, si trova al momento a Monaco, presso il Centro cardio toracico. Il professor Zangrillo ha spiegato di aver imposto il ricovero e di non aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

Come sta Silvio Berlusconi? Quali sono le sue condizioni? Andiamo con ordine e mettiamo in fila le notizie fin qui note: da lunedì Silvio Berlusconi si trova ricoverato al centro Cardiotoracico di Mon ...Dieci anni fa Berlusconi veniva ufficialmente accusato per il caso Ruby. E cosa ci ha portato fin qua? Ora non ci resta che sperare un Silvio presidente della Repubblica e se non lui, magari la Ferrag ...