Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di venerdì 15 gennaio 2021) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty contro, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E Sfavore DEL 2020/2021 STAGIONE ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. IE SDEL 2020/2021 STAGIONE ...

Alessandro Bastoni, 21enne difensore dell’Inter ha presentato il big match di domenica a San Siro contro la Juventus (diretta alle 20.45 su Sky Sport) ai microfoni di Sky Sport. “Ho giocato questo inc ...

Giornata importante quella della Serie A, che inizia già oggi e arriverà a coprire quattro giorni, in quella che è la penultima giornata del girone di andata.

