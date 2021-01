Mes, Cottarelli su La7: “Ora non è fondamentale, basterebbe emettere Btp”. Boeri concorda: “Era utile prenderlo a giugno, adesso no” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Mes? Ho sempre detto che è stato un errore non prenderlo qualche mese fa, perché si sarebbero risparmiati 500 milioni di euro l’anno. adesso, coi tassi di interesse che sono scesi, non ha senso. Si potrebbero emettere più Btp e aumentare la spesa. E infatti si stanno aumentando gli investimenti in Sanità. Quindi, è esagerato dire che il Mes sia la cosa fondamentale e che senza questo non si possano fare investimenti nella Sanità”. Sono le parole di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, nel corso di “Piazzapulita” (La7), a proposito del Mes invocato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. E’ d’accordo Tito Boeri, ex presidente dell’Inps, che osserva: “Sarebbe stato utile prendere il Mes soprattutto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Mes? Ho sempre detto che è stato un errore nonqualche mese fa, perché si sarebbero risparmiati 500 milioni di euro l’anno., coi tassi di interesse che sono scesi, non ha senso. Si potrebberopiù Btp e aumentare la spesa. E infatti si stanno aumentando gli investimenti in Sanità. Quindi, è esagerato dire che il Mes sia la cosae che senza questo non si possano fare investimenti nella Sanità”. Sono le parole di Carlo, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, nel corso di “Piazzapulita” (La7), a proposito del Mes invocato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. E’ d’accordo Tito, ex presidente dell’Inps, che osserva: “Sarebbe statoprendere il Mes soprattutto a ...

