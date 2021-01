Il Comitato 'Noi Denunceremo' per le vittime del Covid si è spaccato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Frattura all'interno del 'Comitato Noi Denunceremo' che raccoglie i familiari delle vittime del Covid a partire dalla pagina Facebook che attualmente ha più di 70mila adesioni. Il responsabile della comunicazione, Robert Lingard, ritira il suo supporto al Comitato e, assieme al team dei legali guidato da Consuelo Locati, si "si dissociano da quanto pubblicato ieri sulla pagina e sul gruppo Facebook del Comitato" a firma del presidente e del vicepresidente, Luca e Stefano Fusco, "con riferimento ai tempi dell'inchiesta in corso per epidemia colposa condotta dalla Procura di Bergamo". "Il contenuto di quella pubblicazione - si legge in una nota - non è mai stato approvato né dal team dei legali né dal responsabile della comunicazione prima della sua pubblicazione". Alla luce delle acquisizioni disposte ... Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Frattura all'interno del 'Noi' che raccoglie i familiari delledel Covid a partire dalla pagina Facebook che attualmente ha più di 70mila adesioni. Il responsabile della comunicazione, Robert Lingard, ritira il suo supporto ale, assieme al team dei legali guidato da Consuelo Locati, si "si dissociano da quanto pubblicato ieri sulla pagina e sul gruppo Facebook del" a firma del presidente e del vicepresidente, Luca e Stefano Fusco, "con riferimento ai tempi dell'inchiesta in corso per epidemia colposa condotta dalla Procura di Bergamo". "Il contenuto di quella pubblicazione - si legge in una nota - non è mai stato approvato né dal team dei legali né dal responsabile della comunicazione prima della sua pubblicazione". Alla luce delle acquisizioni disposte ...

