GdS – Inter | per Sensi stop precauzionale | possibile panchina contro la Juventus

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Allarme rientrato per StefanoC’è cauto ottimismo in casasulle condizioni di Stefano. Il numero 12 nerazzurro, schierato inizialmente titolare nella sfida di Coppa Italiala Fiorentina ha lasciato il posto a Vidal per un problema al polpaccio. L’aggiornamento sulle condizioni del centrocampista nerazzurro arrivano dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “da oggi tornerà ad allenarsi per essere quantomeno inper il big match di domenica serala Juve, proprio la partita simbolo della sua lunga partitala sfortuna”.(3)1“La speranza è che questa volta il forfait sia arrivato soprattutto per una mancanza di “sicurezza” del giocatore. Ci sta, è naturale provare un ...