Felipe Melo duro su Chiellini: "Non riesce ad avere continuità perchè si fa sempre male. Non ha etica" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano di Juventus ed Inter, corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport è tornato ad accusare il suo ex compagno Giorgio Chiellini: "Chiellini? Non riesce ad avere continuità nelle partite perché si fa male sempre. Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì. I suoi compagni, in Nazionale e nel club, devono avere paura di lui perché se ha parlato di uno che ha giocato in nazionale con lui (Balotelli, ndr), magari domani potrebbe farlo con qualcuno che condivide il campo con lui oggi. In Brasile noi la chiamiamo etica e se lui non la ha è un problema suo. Io ne ho di etica e quindi non parlo male di lui.

