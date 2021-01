De Luca sulla scuola: da lunedì le terze elementari tornano in presenza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente della Regione Vincenzo De Luca sul suo profilo Facebook ha annunciato che da lunedì prossimo anche la terza elementare tornerà a fare lezione in presenza L’Unità di Crisi si è riunita nel pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza nella scuola. Una relazione tecnica confluirà nell’ordinanza che sarà firmata nella giornata di domani. Si anticipano di seguito le decisioni che sono state assunte. – A partire da lunedì prossimo, 18 gennaio 2021, sarà consentito il ritorno in presenza fino alla terza classe della scuola primaria, oltre alle classi dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia e dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. – Non è consentita la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente della Regione Vincenzo Desul suo profilo Facebook ha annunciato che daprossimo anche la terza elementare tornerà a fare lezione inL’Unità di Crisi si è riunita nel pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno innella. Una relazione tecnica confluirà nell’ordinanza che sarà firmata nella giornata di domani. Si anticipano di seguito le decisioni che sono state assunte. – A partire daprossimo, 18 gennaio 2021, sarà consentito il ritorno infino alla terza classe dellaprimaria, oltre alle classi dei servizi educativi e delladell’infanzia e dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. – Non è consentita la ...

